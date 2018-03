Linz (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD-Kurs (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) hat über Nacht nach unten korrigiert und dabei Tiefstände bis 1,2295 erreicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Dies sei erstaunlich, weil Präsident Trump die Macht auf sich konzentrieren wolle und den nationalen Sicherheitsberater entlassen werde. Normalerweise reagiere der EUR/USD-Kurs dabei nach oben.



Heute stünden wichtige Wirtschaftsdaten auf der Agenda: die US Industrieproduktion und der Verbrauchervertrauensindex. Würden die Erwartungen eintreffen, dann sollte der USD profitieren. Und werde die charttechnische Kopf-Schulter-Bewegung nach unten verlassen, dann stünde Werten Richtung 1,22 nichts im Wege. (16.03.2018/ac/a/m)





