Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mehrfach haben wir auf die Bedeutung des Barrierenbündels bei rund 1,25 USD für das Währungspaar EUR/USD hingewiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.Zur Erinnerung: Den Auftakt zu einer massiven Widerstandszone markiere der ehemalige Basisaufwärtstrend seit 1985 (akt. bei 1,2438 USD) und erstrecke sich über die 200-Monats-Linie (akt. bei 1,2449 USD) bis zum bei gut 1,60 USD etablierten Baissetrend der letzten zehn Jahre (akt. bei 1,2615 USD). Abgerundet werde die auf diesem Niveau entstehende Kumulationszone durch den gleitenden Durchschnitt der letzten 90 Monate (akt. bei 1,2452 USD) und die 61,8%-Korrektur des EUR-Abwärtsimpulses von Mai 2014 bis Januar 2017 (1,2597 USD).Da die letzten beiden Monatshochs jeweils in diesem Dunstkreis ausgeprägt worden seien, würden die Marktteilnehmer offensichtlich die Höhe der oben genannten Hürden realisieren. Deshalb würden die Analysten davon ausgehen, dass der Euro zur US-Valuta aktuell einen zyklischen Hochpunkt ausgeprägt habe. Begünstigt werde eine Korrektur durch das rekordhohe Ausmaß an spekulativen EUR-Longpositionen. Seit Erhebung der Datenreihe Ende der 1990er Jahre hätten die Spekulanten niemals über höhere EUR-Longengagements verfügt. Das erste Korrekturziel stelle nun die Kombination aus dem Jahreshoch 2017 und dem Tief vom Juli 2012 (1,2092/40 USD) dar. (09.02.2018/ac/a/m)