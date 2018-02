Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,2280/1,2305 und damit über dem Niveau der Frühbörse von gestern Morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,2310 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, zunächst die 1,2314/16 zu erreichen. Im Bereich der 1,2314/16 könnten sich Rücksetzer einstellen, bzw. der EUR könnte eine Zeit brauchen, dieses Level zu überwinden. Gehe es aber heute über die 1,2314/16, so wären die 1,2327/29, die 1,2334/36 und dann die 1,2347/49 die nächsten relevanten Anlaufziele. Sollte der EUR heute bis 1,2347/49 laufen, so könnten sich in Bereich erneute Rücksetzer einstellen, bzw. die Aufwärtsbewegung könnte hier auch beendet sein. Werde das Level aber dynamisch und mit Momentum erreicht, so könnte der EUR dann die 1,2357/59, bzw. im Nachgang dessen die 1,2363/65 erreichen. Hier bestehe ebenfalls die Möglichkeit, dass sich Rücksetzer einstellen könnten. Über der 1,2363/65 wären noch die 1,2374/76, die 1,2388/90 und das Tageshoch von gestern die weiteren Anlaufziele.



Könne sich der EUR nicht über der 1,2310 festsetzen, so können sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an die 1,2298/96 und dann bis an die 1,2278/76 gehen. Rutsche der EUR heute unter die 1,2278/76, so könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die bis an die 1,2264/62, an die 1,2251/49 und dann bis an die 1,2246/44 gehen könnten. Hier bestünden Chancen der Stabilisierung und der Erholung. Würden die 1,2246/44 heute unterschritten, so kämen die 1,2239/37, die 1,2231/29 und dann die 1,2220/20, bzw. 1,2214/12 als weitere Anlaufmarken in Betracht. Unter der 1,2214/12 wären das Tagestief von Freitag und dann die 1,2190/88 und dann die 1,2180/78 weitere Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2324/76 als auch bei 1,2433/80. Weitere Widerstände befänden sich bei 1,2506/66 als auch bei 1,2651.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,2240 als auch bei 1,2198/37 verlaufen. Weitere Unterstützungen fänden sich bei 1,2043 als auch bei 1,2018.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,2316 (1,2349) bis 1,2278 (1,2251) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (13.02.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR notierte gestern Morgen bei 1,2255/1,2295, so die Experten von "day-trading-live.de" im Kommentar zu EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275).Der EUR habe bereits am Morgen sein Tageshoch formatiert und von hier aus dann leicht zurückgesetzt, habe sich bis zum frühen Nachmittag über der 1,2250 halten können. Dann sei es zu einem weiteren Rücksetzer an die 1,2235 gekommen, wobei dieser zeitnah zurückgekauft worden sei und der EUR am Abend dann wieder über die 1,2280 habe steigen können.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,2275 weiter bis an die 1,2298/1,2300 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei knapp verfehlt worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,2246/44 nicht ganz an die nächste Anlaufmarke der Experten bei 1,2239/37 gegangen. Hier hätten 2 Pips gefehlt.Tageshoch: 1,2295 (Vortag: 1,2287) / Tagestief: 1,2235 (Vortag: 1,2225) / Range: Pips 60 (Vortag: 82 Pips)Abgleich der Range: (erwartet/Ist) Hoch: 1,2336/1,2295 / Tief: 1,2231/1,2235Der EUR habe sich gestern sowohl über die OK des AWK schieben, als auch die EMA20 überwinden können. Dies habe er mittlerweile bestätigen können. Somit könnten sich heute weitere Erholungen einstellen, die übergeordnet bis in den Bereich der 1,2385 und dann weiter an die 1,2450 bzw. an das JH gehen würden. Rutsche der EUR aber wieder in den AWK, wäre dies bärisch zu interpretieren. Dann könnten Abgaben bis in den Bereich der 1,2100/1,2080 anstehen.Ausblick für heute: