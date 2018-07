Hannover (www.aktiencheck.de) - Die psychologisch wichtige Marke von 1,17 USD pro EUR ist wieder in den Fokus der Marktteilnehmer gerückt, so die Analysten der NORD LB.Der Devisenmarkt habe zuletzt allerdings schon eine Menge an Aktionismus der US-Notenbank eingepreist. Einige US-Notenbanker schienen sich nun größere Sorgen bezüglich des Handelskonfliktes zu machen. Eine weitere Eskalation würde fast zwangsläufig auch die ökonomische Aktivität in Nordamerika dämpfen. Allein schon die Verunsicherung bezüglich der weiteren Pläne der US-Regierung und der dann drohenden Gegenmaßnahmen Pekings und Brüssels möge bereits dämpfende ökonomische Effekte zur Folge haben. Einige jüngst von US-Präsident Donald Trump gemachte Kommentare, beispielsweise kritische Anmerkungen zur EU und den Rat an Großbritannien zu mehr Härte beim Brexit, würden aktuell jedenfalls nicht in Richtung einer Deeskalation deuten. Das Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin sei allerdings harmonisch verlaufen.Heute werde man auch auf das Beige Book der US-Notenbank zu achten haben. Dieses sollte grundsätzlich ziemlich positive Kommentare zur Lage der Ökonomie der Vereinigten Staaten enthalten. (18.07.2018/ac/a/m)