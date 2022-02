Ausblick: Das Währungspaar EUR/USD müsse nun liefern, um die Situation wieder aufzuhellen und von der unteren Begrenzung des Trendkanals im Wochenchart wieder nach oben abprallen.



Die Long-Szenarien: EUR/USD steige erneut an und könne den Bereich um USD 1,140 nach oben überwinden. In diesem Fall würde auch der 10er EMA im Tageschart über den 50er EMA hochziehen und damit weitere Aufwärtsdynamik generieren. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Widerstandsbereich um USD 1,148, gefolgt vom 200er EMA im Tageschart bei USD 1,155. Erst über dem 200er EMA im Tageschart würde sich die Lage auch langfristig aufhellen.



Die Short-Szenarien: EUR/USD pralle an der steigenden Trendlinie im Tageschart wieder nach unten ab und nehme Kurs auf das Verlaufstief bei USD 1,118. Gehe es weiter tiefer, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum Verlaufstief bei USD 1,112 zu rechnen. In diesem Fall würde EUR/USD erneut aus dem steigenden Trendkanals im Wochenchart nach unten ausbrechen und damit ein langfristiges Schwächesignal generieren. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um USD 1,100. (18.02.2022/ac/a/m)







Aufwärtskorrekturen seien dabei in der Regel im Bereich des 10er EMA, in der Extension im Bereich des 50er EMA ausgelaufen. Seit Ende Dezember verlaufe EUR/USD weitgehend seitwärts und könnte sich in einer Bodenbildung befinden. Im Wochenchart befinde sich EUR/USD dabei direkt an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals und könnte hier wieder nach oben abprallen und vor einem längeren Kursanstieg stehen. Zu beachten sei dabei, dass der 10er EMA im Tageschart bereits leicht über dem 50er EMA notiere und damit ein Stärkesignal generiert habe. Im Wochenchart stehe der 50er EMA hingegen kurz vor einem Durchbruch unter den 200er EMA und würde damit ein langfristiges Schwächesignal generieren.