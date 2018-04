Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nun ist es bereits das zweite Mal, dass sich der Euro binnen einer Woche in Richtung 1,24 aufgemacht hat, gestern sogar auch ein wenig über dieses Niveau lugte, um dann sogleich wieder einen Dämpfer hinnehmen zu müssen, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/USD Interessant, aber wenig zur Kenntnis genommen, sei ein Interview von US-Finanzminister Steven Mnuchin beim TV-Sender CNBC gewesen, in dem er noch einmal auf den Tweet von US-Präsident Donald Trump vom Vortag eingegangen sei, in dem dieser Russland und China der absichtlichen Abwertung der eigenen Währung beschuldigt habe.Tatsächlich habe Mnuchin in die gleiche Kerbe geschlagen, er wolle Trumps Tweet als Warnschuss in Richtung Russland und China verstanden wissen. Und dies, obgleich nicht die chinesische Währung etwa gegenüber dem Greenback während der vergangenen Monate drastisch an Wert verloren habe. Tatsächlich sei es der Dollar, der seit Anfang 2017, quasi mit dem Amtsantritt Donald Trumps, gegenüber dem Yuan um rund 10 Prozent abgewertet habe. Übrigens habe das US-Finanzministerium gestern unter anderem die Bestände ausländischer US-Anleihegläubiger für den Monat Februar veröffentlicht. Entgegen Spekulationen mancherorts, China könnte sich sozusagen als Vergeltungsmaßnahme im Handelskonflikt mit den USA bereits sich in größerem Stil seiner Anleihepositionen entledigt haben, hätten sich dessen Bestände in Staatsanleihen gegenüber dem Vormonat nicht wesentlich verändert. (18.04.2018/ac/a/m)