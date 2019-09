Ausblick: Das Währungspaar EUR/USD zeige sich seit Wochen schwach und sei in den Vortagen unter die wichtige Marke von 1,10 USD gerutscht. Damit sei die bisherige Schwäche weiter unterstrichen worden. Kurzfristige Aufwärtskorrekturen sollten nicht über die übergeordnete Schwäche hinwegtäuschen.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar bleibe weiterhin schwach und rutsche nachhaltig unter die wichtige Marke von 1,10 USD. In der Folge dürfte dann die große Unterstützung bei 1,08 USD angelaufen werden. Darunter würde im großen Bild als nächste Unterstützung der Bereich um 1,0560 USD bis 1,0500 USD folgen.



Die Long-Szenarien: Das Währungspaar könne den genannten doppelten Boden im Bereich von 1,092 USD nutzen und sich im Verlauf über der Marke von 1,10 USD halten. Dann wäre ein Anstieg bis zum Widerstand bei 1,107 USD zu erwarten. Darüber dürfte das Währungspaar bis in den Bereich von 1,1100 USD ansteigen. Spätestens dann dürfte es wohl wieder dem großen Trend folgend bergab gehen. Eine Änderung der bearishen Gesamtlage würde sich erst bei einem Anstieg über 1,1300 USD ergeben. (13.09.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem 25. Juni mit dem Verlaufshoch bei 1,1412 USD in einem wochenlangen Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 03. September sei bei 1,0926 USD das bisherige Verlaufstief erreicht worden. Erneut direkt an der unteren Begrenzung des fallenden Trendkanals. Nach dem EZB-Leitzinsentscheid am Vortag habe sich das Währungspaar sehr volatil gezeigt. Dabei habe die bisherige Unterstützung im Bereich von 1,092 USD aber verteidigt werden können. Es könnte sich nun ein Doppelboden um 1,092 USD bilden, der dann als Sprungbrett für einen erneuten Hochlauf genutzt werden könnte. Über 1,10 USD würde sich die Lage kurzfristig aufhellen und ein weiterer Anstieg bis zum Widerstand bei 1,107 USD wahrscheinlich werden. Zu beachten sei aber, dass sich das Währungspaar übergeordnet in einem Abwärtstrend befinde und im Verlauf auch bei temporären Aufwärtskorrekturen mit einem weiteren Kursrückgang zu rechnen sei.