Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,2235/1,2275 und damit über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,2240 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,2253/55 und dann das TH von gestern zu erreichen. Gehe es heute über die 1,2266, so wären die 1,2276/78 und dann die 1,2288/90 die nächsten Anlaufmarken. Bei einer dynamischen Aufwärtsbewegung wäre es auch denkbar, dass der EUR die 1,2301/03, die 1,2315/17, die 1,2327/29 und die 1,2333/35 erreichen könnte.



Könne sich der EUR nicht über der 1,2240 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an die 1,2227/25 und dann bis an das TT von gestern gehen könnten. Gehe es heute unter die 1,2215, so wären die 1,2207/05, die 1,2198/96 und im Nachgang dessen dann die 1,2188/86 die nächsten Anlaufmarken. Unter der 1,2188/86 wären die 1,2179/77 bzw. die 1,2167/65 weitere Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2263/76 als auch bei 1,2333/67. Weitere Widerstände würden sich bei 1,2421/67 als auch bei 1,2479 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,2236 als auch bei 1,2197/61 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,2090/69 als auch bei 1,1976/40/26 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,2266 (1,2278) bis 1,2222 (1,2207) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (23.01.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte gestern Morgen bei 1,225/1,2215, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe am Morgen zunächst das TT ausgebildet, um von dort aus bis an die 1,2266 zu steigen. Bereits hier sei es zu erneuten Rücksetzern gekommen. Der EUR sei bis in den Bereich der 1,2220 zurückgefallen, habe sich hier aber im späteren Handel stabilisieren und leicht erholen können.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,2253/55 weiter bis an die 1,2261/63 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei leicht, um 3 Pips, überschritten worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,2230 nicht ganz an die nächste Anlaufmarke bei 1,2210/08 gegangen. Damit habe das Setup gestern nicht perfekt gepasst.TH: 1,2266 (Vortag: 1,2295)/ TT: 1,2215 (Vortag: 1,2214)/ Range: Pips 51 (Vortag: 81 Pips)Abgleich der Range: (erwartet/Ist) Hoch: 1,2255/1,2266/ Tief: 1,2208/1,2215Der EUR habe sich mittlerweile über 1,2200 festsetzen können. Damit habe er auf der Oberseite jetzt Luft bis 1,2350 und dann übergeordnet bis 1,2500. Eintrüben würde sich das Chartbild erst wieder unter 1,2092 auf Tagesschlusskurs. Somit könnte der EUR weiter in einer Box seitwärts/aufwärts laufen. Bis Donnerstag sei aber eher ein abwartender Handel wahrscheinlich.