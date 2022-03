Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte Februar wurde der Euro im Vergleich zum US-Dollar von knapp 1,15 USD auf 1,0804 USD nach unten durchgereicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In diesem Zusammenhang bringe der Blick auf den USD-Index aus Anlegersicht einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn - also wie sich der Greenback im Vergleich zu den Haupthandelswährungen EUR, GBP, CHF, JPY, CAD und SEK entwickelt habe. Charttechnisch sei hier zuletzt die Rückkehr in den alten Aufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 98 Punkten) gelungen. Zuvor habe der USD-Index bereits die Glättungslinien der letzten 38 bzw. 90 Monate (akt. jeweils bei 95 Punkten) überwinden können.Die diskutierten Ausbruchssignale würden durch diverse Indikatoren bestätigt. Hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Trendfolger MACD und Aroon, die derzeit jeweils "long" positioniert sind. In dieser Gemengelage definiere das Hoch vom März 2020 bzw. das Mehrdekadenhoch vom Januar 2017 bei 103/104 Punkten das nächste Anlaufziel. Langfristig würden diese Marken ein absolutes Schlüssellevel abstecken, denn seit Ende 2014 pendle der USD-Index zwischen 88 und 104 Punkten seitwärts. Ein Sprung über die oben genannten Hürden würde deshalb auch die langjährige Schiebezone zu den Akten legen. Als strategische Absicherung auf der Unterseite sei dagegen die Kombination aus den beiden angeführten Glättungslinien prädestiniert. (08.03.2022/ac/a/m)