Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,1625/1,1650 und damit in etwa auf dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,1640 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,1653/55 bzw. das TH von gestern zu erreichen. Denkbar sei, dass es in diesem Bereich auch heute nicht weiter gehe. Gelinge es ihm aber, sich über dieses Level zu schieben, so wären die 1,1665/67 das nächste relevante Anlaufziel.



Im Bereich der 1,1655 bzw. der 1,1665 könnte die Aufwärtsbewegung dann zu Ende sein und sich Rücksetzer ausbilden. Im Zuge von dynamischen Aufwärtsimpulsen könnte der EUR allerdings die 1,1678/80, die 1,1694/96 und dann die 1,1700/03 erreichen. Über der 1,1703 hätte der EUR dann das Potenzial, die 1,1712/14, die 1,1723/25 und dann die 1,1730/33 zu erreichen.



Könne sich der EUR nicht über der 1,1640 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die bis an die 1,1632/30 bzw. an die 1,1624/22 gehen könnten. Könne sich der EUR hier nicht stabilisieren, wären weitere Abgaben denkbar, die an die 1,1610/08 und dann an die 1,1601/00 gehen könnten. Komme es hier zu keinen Erholungen, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 1,1585/83 und dann 1,1577/75 gehen könnten. Gehe es heute unter die 1,1575, wären die 1,1564/62, die 1,1551/49 und dann die 1,1538/36 bzw. die 1,1527/25 die nächsten Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,1667 als auch bei 1,1729/43/99. Weitere Widerstände würden sich bei 1,1804/61 als auch bei 1,1953 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,1610 als auch bei 1,1590/66/31 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,1496 als auch bei 1,1364 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,1660 (1,1696) bis 1,1605 (1,1575) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (02.11.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte gestern Morgen bei 1,1625/1,1650, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe gleich gestern Morgen versucht, über die 1,1660 zu kommen, sei aber an der 1,1657 gescheitert. Von hier aus habe der EUR dann etwas zurückgesetzt. Bei 1,1605 sei die Stabilisierung und die Erholung gelungen, die knapp bis über die 1,1640 gegangen sei. Hier seien dann erneute Rücksetzer bis in den Bereich der 1,1610 gefolgt. Im Zuge des FED-Entscheids sei es zwar zu etwas Vola gekommen, diese sei jedoch überschaubar geblieben. Im Frühhandel habe dann eine breitere Erholung eingesetzt.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,1653/55 an das TH des Vortags laufen könnte. Dieses Anlaufziel sei knapp verfehlt worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,1624 weiter bis an die 1,1610/08 gegangen. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 3 Pips verfehlt worden.TH: 1,1657 (Vortag: 1,1660)/ TT: 1,1605 (Vortag: 1,1624)/ Range: Pips 52 (Vortag: 36 Pips)Abgleich der Range: (erwartet/Ist) Hoch: 1,1660/1,1657/ Tief: 1,1601/1,1605Übergeordnet habe sich das Chartbild in der letzten Handelswoche deutlich eingetrübt. Der EUR habe es in den letzten drei Handelstagen immer wieder versucht, über die 1,1660 zu kommen, sei aber immer wieder gescheitert. Dies sei übergeordnet bärisch zu interpretieren. Mittlerweile habe sich der EUR auch deutlich von der 200 Tages-Linie im Daily entfernt. Nach wie vor gelte: Schaffe er es nicht, sich über der 1,1610/00 zu halten und einen TS unter der 1,1600 formatieren, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die dann übergeordnet bis in den Bereich der 1,1370/50 gehen könnten. Erholungen könnten zunächst bis in den Bereich der 1,1650/60 gehen. Hier habe der EUR in den letzten Tagen immer wieder Probleme gehabt, weiter zu kommen.Ausblick für heute: