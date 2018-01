Linz (www.aktiencheck.de) - Die charttechnische Hürde bei 1,2092 (September-Hoch 2017) war dem Euro vorerst zu groß, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Infolge mäßiger Inflationsdaten am vergangenen Freitag - die Kerninflationsrate der Eurozone verharre bei 0,9% - habe EUR/USD im gestrigen Handelsverlauf auch die 1,20er Marke nicht halten können und notiere heute Morgen zeitweilig sogar unter 1,1960 (November-Hoch 2017). Könne das Währungspaar diesen Chartpunkt nicht zurückerobern, so käme ein Test des mittelfristigen Aufwärtstrends bei 1,1840 in Betracht. Die Trading-Range erwarte man heute bei 1,1830 bis 1,2100. (09.01.2018/ac/a/m)