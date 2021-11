Ausblick: Der Abwärtstrend sei klar intakt, die aktuelle Aufwärtsbewegung lediglich als Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend zu sehen. Die Abwärtsdynamik deute aber bereits daraufhin, dass diese Aufwärtskorrektur wie zuvor im Bereich des 10er EMA auslaufen könnte.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar drehe im Bereich des 10er EMA erneut nach unten ab und setze den übergeordneten Abwärtstrend weiter fort. Die erste Anlaufmarke wäre das Verlaufstief bei USD 1,126, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden sollte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung um USD 1,120.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne weiter ansteigen und den 10er EMA anlaufen. Komme es hier zu einem Durchbruch nach oben, würde direkt ein Stärkesignal entstehen und ein weitere Anstieg bis zum Widerstand bei USD 1,152 zu erwarten sein. Darüber wäre der 50er EMA die nächste Anlaufmarke. Am 50er EMA würden sich ausdehnende Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend oft auslaufen. Über dem 50er EMA würde sich die Lage für EUR/USD deutlich aufhellen und ein Hochlauf zum 200er EMA möglich werden. (19.11.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bereits seit dem Verlaufshoch bei USD 1,226 im Mai habe EUR/USD den Rückwärtsgang eingelegt. Im weiteren Kursverlauf seien dabei alle wichtigen Durchschnittslinien, wie der 10er, 50er und 200 EMA, nach unten durchbrochen und damit sowohl kurzfristig als auch langfristig weitere Schwäche angedeutet worden. In der Folge sei es dann auch zu weiteren Abgaben gekommen, die das Währungspaar im bisherigen Verlaufstief bis auf USD 1,126 hätten absacken lassen. Aktuell befinde sich EUR/USD nach der bullishen Tageskerze vom Dienstag in einer Aufwärtskorrektur.