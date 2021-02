Paris (www.aktiencheck.de) - Um den Jahreswechsel erreichte der Euro zum US-Dollar ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) sein Verlaufshoch, um anschließend in eine kleine Zwischenkorrektur zu steuern, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Welche Richtung das Währungspaar einschlage, dürfte auch von den Konjunkturdaten bestimmt werden. Zuletzt hätten US-Verbraucherpreise für Aufsehen gesorgt, die unterhalb der Erwartungen gelegen und auf Jahressicht nur eine Teuerung von 1,4 Prozent angedeutet hätten. Dies könnte dafür sprechen, dass die FED noch länger an ihrem expansiven Kurs festhalten könnte. Die US-Notenbank habe bereits im vergangenen Jahr festgelegt, die Inflation künftig weniger rigoros in ihre Handlungen einkalkulieren zu wollen, und sei von einer Zielmarke zu einem Korridor umgeschwenkt. Wenn die Teuerung sogar geringer ausfalle als erwartet, sei der Spielraum für Stimuli noch größer. Das würde den Dollar wohl schwächen.In der kommenden Woche dürften weitere Konjunkturdaten den Währungsmarkt bewegen: Neben den Einzelhandelsumsätzen der USA am Mittwoch kämen am 18. Februar auch aus der Eurozone Verbraucherpreise. (12.02.2021/ac/a/m)