Wien (www.aktiencheck.de) - EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) reagiert weiter sehr unterschiedlich auf für den Wechselkurs relevante Nachrichten: Euro positive Meldungen spiegeln sich in Gewinnen des Euro wider, Euro negative Nachrichten werden dagegen weitestgehend ignoriert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Beim US-Dollar verhalte es sich genau umgekehrt: positive Nachrichten würden ignoriert, negative Nachrichten würden den Greenback dagegen belasten. Zuletzt habe eine eher unscheinbare Änderung der Wortwahl im Protokoll der letzten EZB-Sitzung Mitte Januar für eine Aufwertung des Euro um 3 Cent gesorgt. Seither pendle der Wechselkurs zwischen 1,22 und 1,23 EUR/USD. Sollte die EZB im Anschluss an die Sitzung am 25. Januar nicht eine bewusst "taubenhafte" Sprache wählen, um den Kurs des Euro etwas zu drücken, würden in den Augen der Analysten der Raiffeisen Bank International AG die Wahrscheinlichkeit einer nochmaligen deutlichen Abschwächung des Euro zum US-Dollar merklich schwinden. Insbesondere wenn die US-Notenbank den Leitzins am 31. Januar nicht wie derzeit am Markt erwartet erhöhe. Mittel- bis langfristig würden außerdem die Wahrscheinlichkeit steigen, dass der Euro zum Dollar noch rascher zulege als bisher schon von den Analysten unterstellt. (23.01.2018/ac/a/m)





