Der EUR notiere heute morgen im Bereich der 1,1970/1,1940 USD und damit über dem Niveau der Frühbörse gestern morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,1930 USD zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,1941/43, die 1,1953/55 und dann die 1,1962/64 USD zu erreichen. Mit dem Überwinden der 1,1962/64 hätte der EUR dann die Chance, die 1,1975/77, die 1,1986/88 und dann die 1,1998/1,2000 USD anzulaufen. Könne sich der EUR heute erneut über die 1,2000 USD schieben, so wären die 1,2005/07, die 1,12014/16 USD und dann das TH von gestern die nächsten Anlaufziele. Mit einem Überschreiten der 1,2019/21 kämen die 1,2038/40, die 1,2048/51 und die 1,2064/66 USD als weitere Anlaufziele in Betracht. Gehe es über die 1,2064/66 USD, so wären die 1,2078/80, die 1,2081/83 und die 1,12086/88 bzw. die 1,2092/94 USD die nächsten Anlaufmarken.



Könne sich der EUR nicht über der 1,1930 USD festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an die 1,1924/22 und dann an die 1,1916/14 USD gehen könnten. Könne sich der EUR nicht bei 1,1916/14 USD stabilisieren, so könnten weitere Abgaben folgen, die bis 1,1905/03, bis 1,1898/96, bis 1,1887/85 und dann bis an die 1,1874/72 USD gehen könnten. Unter der 1,1874/72 wären die 1,1865/63, die 1,1851/49 und die 1,1840/38 USD die nächsten Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe seine Widerstände heute bei 1,1972/99 als auch bei 1,2027/57/92. Weitere Widerstände würden sich bei 1,2120/81 als auch bei 1,2272 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,1929 als auch bei 1,1842/33 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,1728/09 als auch bei 1,1686/16 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,1953 (1,1977) bis 1,1903 (1,1872) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (11.01.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR notierte gestern morgen bei 1,1925/1,1950 USD, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe sich am frühen Morgen zunächst bis in den Bereich der 1,1955 USD erholen können. Am Mittag sei dann der zweite, dynamische Aufwärtsimpuls an und über die 1,2018 USD erfolgt. Auslöser seien die steigenden Renditen für US-Staatsanleihen gewesen. Diese Bewegung habe aber keinen Bestand gehabt. Der EUR habe im Nachgang sukzessive nachgegeben und sei bis zum Abend wieder an die 1,1960 USD zurückgerutscht.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,12014/16 weiter bis an die 1,2019/21 USD laufen könnte. Dieses Anlaufziel sei um 1 Pip verfehlt worden. Die Rücksetzer seien nicht unter die 1,1930 USD gegangen, die unteren Anlaufziele seien damit nicht erreicht worden.TH: 1,2018 (Vortag: 1,1971)/ TT: 1,1931 (Vortag: 1,1907)/ Range: Pips 87 (Vortag: 56 Pips)Abgleich der Range: (erwartet/Ist): Hoch: 1,1986/1,2018/ Tief: 1,1915/1,1931Der EUR habe sich gestern wieder über die 1,2000 USD schieben, dort aber nicht festsetzen können. Aktuell befinde er sich wieder auf dem Level von gestern morgen. Dies sei kurzfristig bärisch zu interpretieren. Der EUR könnte jetzt erneut die 1,1920/15 USD anlaufen - schaffe er es nicht sich hier zu erholen, könnte er weiter bis an die 1,1880/60 USD zurücksetzen. Im 240er sei er wieder unter die EMA20 gefallen, was tendenziell darauf hindeute, dass es zunächst weiter abwärts gehen könnte. Erst mit einem Tagesschluss über der 1,2020 wäre der Weg an die 1,2092 USD frei.Ausblick für heute: