Linz (www.aktiencheck.de) - Die Spannungen mit Großbritannien und die bevorstehenden Präsidentenwahlen hatten nur wenig Einfluss auf den EUR/RUB (Russischer Rubel)-Kurs (ISIN: EU0009656420, WKN: 965642), der in der Bandbreite 70,30 bis 70,80 blieb, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der Handel dürfte sich eher an den sehr guten Leistungsbilanzdaten orientieren. Durch den hohen Ölpreis hätten die Überschüsse bei 20,8 Mrd. USD (Vorjahr 14,5 Mrd.) gelegen. Ein weiteres Thema im RUB-Markt seien die möglichen Leitzinssenkungen. Die Notenbank habe den Zins heuer nur von 7,75 auf 7,50% gesenkt, obwohl die Teuerung mit 2,2% deutlich unter dem Inflationsziel von 4,0% liege. Der Leitzins sei im Jahr 2016 auf 11,0% erhöht worden, um auf den hohen EUR/RUB Kursen (bis zu 90,00) zu reagieren. Aktuell dürfte die russische Notenbank einem festeren Rubel entweder durch stärkere Zinssenkungen oder Interventionen entgegensteuern. Damit sei das Aufwertungspotenzial des RUB begrenzt. (16.03.2018/ac/a/m)