Der Euro hat gegenüber der kanadischen Währung (Kanadischer Dollar, CAD) im Dezember von 1,53 EUR/CAD auf 1,51 EUR/CAD leicht abgewertet, so die Analysten der DekaBank.



Der geldpolitische Kurs der Kanadischen Zentralbank habe dazu beigetragen. Die kanadischen Wirtschaftsdaten würden der Bank of Canada den Weg für eine baldige Zinserhöhung ebnen. Die Inflationsrate sei im November auf 2,1% nach 1,4% im Vormonat angestiegen, und die Arbeitslosenquote sei im Dezember auf 5,7% gefallen. Dies sei der niedrigste Stand seit mehr als vierzig Jahren. Im vergangenen Juli und September habe die Bank of Canada bereits die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte erhöht. Die Analysten der DekaBank rechnen im Januar mit der nächsten Zinserhöhung in Kanada um weitere 25 Basispunkte auf ein Niveau von 1,25%. Die Europäische Zentralbank sei von der Leitzinswende noch weit entfernt. Daher dürfte sich der Euro gegenüber dem Kanadischen Dollar im Jahresverlauf 2018 weiter abschwächen. (Ausgabe Januar/Februar 2018) (17.01.2018/ac/a/m)







