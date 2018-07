Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die monatlichen Einzelhandelsumsätze entwickelten sich in Japan seit Jahresbeginn recht volatil und teils enttäuschend, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Heute früh seien die Juni-Zahlen veröffentlicht worden, deren Werte sich gegenüber Mai deutlich verbessert hätten (+1,8% auf Jahresbasis) und somit ein klein wenig über den Erwartungen gelegen hätten. Händler hätten die Zahlen aber umgehend abgehakt und stattdessen auf die morgen endende Zinssitzung der BoJ hingewiesen. Seit Mitte des laufenden Monats habe der Euro gegen den Yen das Nachsehen. Aus dem vorangegangenen Aufschwung sei eine große Seitwärtsbewegung entstanden, die derzeit zwischen 128,40 und 131,40 EUR/JPY eingegrenzt zu sein scheine. (30.07.2018/ac/a/m)