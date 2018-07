Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tatsächlich ist die heutige Sitzung des Geldpolitischen Rates der Bank of Japan zwei Stunden später als ursprünglich geplant zu Ende gegangen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze: Wie erwartet habe die BoJ den Leitzins bei -0,1 Prozent belassen. Der Zielwert für die Rendite der langfristigen Staatsanleihen bleibe bei 0 Prozent, aber dessen Steuerung solle flexibler gehandhabt und gewisse Schwankungen toleriert werden. Auch das Anleihekaufprogramm werde flexibler gestaltet, aber in der Summe nach wie vor ein Volumen von 80 Billionen Yen (ca. 720 Mrd. USD) pro Jahr erreichen. Darüber hinaus werde die BoJ zukünftig eine Orientierung über die zukünftige Ausrichtung der Geldpolitik, eine sogenannte Forward Guidance geben. Damit werde die BoJ ihre außergewöhnlich niedrigen Zinsen für einen langen Zeitraum aufrechterhalten, um den ökonomischen Risiken - auch hinsichtlich der Mehrwertsteuererhöhung kommenden Jahr -, aber auch der schleppenden Inflationsentwicklung Rechnung zu tragen. In einer ersten Reaktion habe sich der Yen gegenüber dem Euro leicht abgeschwächt - letzterer bewege sich immer noch in einer Seitwärtsbewegung zwischen 128,40 und 131,40 EUR/JPY . (31.07.2018/ac/a/m)