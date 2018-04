Linz (www.aktiencheck.de) - Letzte Woche konnte man wieder deutlich sehen, wie groß die Unsicherheit über die Ausgestaltung des Brexit noch ist, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das Pfund habe innerhalb von drei Tagen um fast zwei Prozent nachgegeben. Auslöser sei eine Aussage des Gouverneurs der Bank of England gewesen. Sie habe viele Marktteilnehmer verunsichert, die eine Zinserhöhung im Mai schon zu 80 Prozent eingepreist hätten. Bei den Konjunkturdaten werde es erst am Freitag spannend, wenn die BIP Zahlen veröffentlicht würden. Wir rechnen bis dahin mit einem schwächeren Pfund gegenüber dem Euro, so die Oberbank. Ein markanter Widerstand liege jedoch bei 0,8800. (23.04.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.