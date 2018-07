Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Betrachtet man die jüngsten Wirtschaftsdaten für Großbritannien, scheint einer Zinserhöhung am kommenden Donnerstag um 25 Basispunkte nicht mehr viel im Wege zu stehen - die implizite Wahrscheinlichkeit hierfür betrug zuletzt 90 Prozent, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".So sei die Kreditaufnahme von Privathaushalten und Unternehmen im Juni stärker ausgefallen als erwartet, und es würden sich die Indizien mehren (zuletzt etwa die Hypothekenzusagen), dass sich der Immobilienmarkt etwas belebe. Diese Ergebnisse stünden im Gegensatz zu früheren Umfragen, die eher pessimistisch ausgesehen hätten. Darüber hinaus sei das Verbrauchervertrauen (EU-Kommission) auf das höchste Niveau seit September 2016 gestiegen, drei Monate nach dem Brexit-Referendum. Am Ende des Tages habe sich der Euro dennoch (wie auch im Verhältnis zu anderen Währungen) gegenüber Sterling durchsetzen können und bleibe in seinem kurzfristigen Aufwärtstrend zwischen 0,8885 und 0,9000 EUR/GBP . (31.07.2018/ac/a/m)