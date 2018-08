Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obgleich der britische Brexit-Minister Dominic Raab immer noch eine Scheidungsvereinbarung mit der EU für das wahrscheinlichste aller Szenarien hält, hat die britische Regierung gestern eine Anleitung veröffentlicht, was im Falle eines Brexit ohne "Deal" mit der EU zu tun wäre, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Die 25 (von insgesamt 84) bislang veröffentlichten Merkblätter, die ein BBC-Korrespondent als "gewaltigen aufgerührten Brei an Details" bezeichnet habe, würden von Hinweisen reichen, dass britische Unternehmen in Zukunft Umsatzsteuer und Importzölle auf EU-Waren wie bei Einfuhren aus Drittländern entrichten müssten, bis hin zu Vorschriften für Apotheken zur Bevorratung von Medikamenten für den Notfall. Auch werde in den Dokumenten darauf hingewiesen, dass Zigarettenpäckchen mit neuen Warnbildern versehen werden müssten, da die EU an den derzeitigen Aufschriften zur Gesundheitsgefährdung des Rauchens die Urheberrechte hätte.Möglicherweise aus Angst vor all diesen Vorschriften hätten die Händler gestern den Euro Pfund Sterling vorgezogen, so dass sich die Gemeinschaftswährung deutlicher als an den Tagen zuvor habe befestigen und ihren kurzfristigen Aufwärtstrend, nun zwischen 0,8930 und 0,9085 EUR/GBP , fortsetzen können. (24.08.2018/ac/a/m)