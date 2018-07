Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine neue Umfrage hat kurz vor dem Wochenende für Erstaunen gesorgt, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".1653 britische Bürger seien vom Meinungsforschungsinstitut "YouGov" im Auftrag der Zeitung "The Times" gefragt worden, ob sie eine Volksabstimmung über die Bedingungen des Austritts ihres Landes aus der Europäischen Union befürworten würden. Das Ergebnis: Gut 42 Prozent würden meinen, eine neue Abstimmung sei notwendig, während 40 Prozent dies verneinen würden. Damit wolle die Mehrheit ein weiteres Referendum über Brexit-Bedingungen. Dagegen wäre im Prinzip nichts einzuwenden, wenn nicht in den vergangenen Monaten seitens vieler Briten immer wieder geäußert worden wäre, dass das ursprüngliche Brexit-Referendum vor zwei Jahren bereits nicht die beste Idee gewesen sei. Umso erstaunlicher sei nun der Wunsch, die wichtige Ausstiegsregelung erneut per Volksentscheid durchführen zu wollen. Oder wollten die Briten mit der neuen Abstimmung vielleicht ihr Gewissen beruhigen?Sterling-Händler hätten sich von der Idee einer weiteren Abstimmung nur wenig angetan gezeigt. Der Euro sei zum Wochenschluss in seinem kurzfristigen Aufwärtstrend geblieben, der wie gehabt zwischen 0,8860 und 0,8970 EUR/GBP verlaufe. (30.07.2018/ac/a/m)