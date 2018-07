Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem Theresa May am späten Montagabend noch die umstrittene Zoll-Abstimmung (Customs Bill) durch das Unterhaus gepeitscht hatte, machte sich gestern neues Ungemach breit, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Denn es habe nun das Handelsgesetz zum Brexit zur Abstimmung angestanden. Dabei hätten oppositionelle Labour-Abgeordnete Medienberichten zufolge angekündigt, eine Änderung der Gesetzesvorlage von pro-europäischen Tory-Abgeordneten ("Remainer") zu unterstützen. Letztere hätten sich gestern über die Änderung der Vereinbarung von Chequers aufgrund der Initiative der "Brexiteers" enttäuscht gezeigt und das Vereinigte Königreich in der Zollunion mit der EU halten wollen, sofern bis zum 21. Januar 2019 kein Handelsabkommen abgeschlossen würde. Am Ende hätten sich jedoch die Rebellen mit ihrem Änderungsvorhaben nicht durchsetzen können - die Regierung um Theresa May habe die Abstimmung mit gerade einmal sechs Stimmen Vorsprung gewonnen.Bereits Stunden zuvor habe das Gerangel Skepsis unter den Pfund-Händlern aufkommen lassen. Und so habe sich der Euro gegenüber Sterling (ISIN: EU0009653088, WKN: 965308) im Rahmen seines schwachen kurzfristigen Aufwärtstrends zwischen 0,8785 und 0,8965 sogar deutlicher als an den Tagen zuvor befestigen können. (18.07.2018/ac/a/m)