Hannover (www.aktiencheck.de) - Obwohl aktuelle Daten zu den Immobilienpreisen und den Kreditkartenumsätzen eine sich weiter abschwächende Binnennachfrage signalisieren, kann sich das Pfund mit der Aussicht auf eine Übergangszeitraum nach dem formalen Brexit im März 2019 bis zum Jahresende 2020 nahe 0,89 GBP halten, so die Analysten von Nord LB.Für Irritationen würden allerdings die etwas hilflos anmutendenen Versuche von Theresa May sorgen, ihre Regierung umzubesetzen. Die Analysten würden für die Wachstumsaussichten skeptisch bleiben und das Pfund gegenüber dem Euro vorerst weiter in der Nähe von 0,90 GBP sehen. (10.01.2018/ac/a/m)