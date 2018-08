Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche wichtige volkswirtschaftliche Rolle eine starke und stabile Landeswährung spielt, zeigt sich am Beispiel Großbritanniens, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Der Finanzminister habe versprochen, 780 Millionen Pfund in die High-Tech-Industrie fließen zu lassen. Dies klinge zwar positiv. Jedem dürfte aber bewusst sein, dass in erster Linie ein geordneter EU-Ausstieg, solide ausgearbeitete Freihandelsabkommen sowie ein relativ niedriges Zinsniveau Garant eines dauerhaft wiedererstarkenden Wirtschaftswachstums darstellen würden. In diesen Punkten müsse die britische Regierung bzw. Notenbank ihr Können allerdings noch unter Beweis stellen.Pfund-Händler hätten am Freitag jedenfalls schon einmal Gefallen an den BIP-Zahlen gefunden. Der Euro habe den Löwenanteil seines bis zur Wochenmitte angehäuften Gewinns wieder abgeben müssen. Sein Aufwärtstrend verlaufe aber nach wie vor zwischen 0,8880 und 0,9065 EUR/GBP . (13.08.2018/ac/a/m)