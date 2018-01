Hannover (www.aktiencheck.de) - Hawkishere Töne aus dem EZB-Rat haben den Euro zu Beginn der Woche über 1,18 CHF je EUR ( ISIN EU0009654078 WKN 965407 ) und damit auf den höchsten Stand seit dem Ende der Mindestkurspolitik vor drei Jahren getrieben, so die Analysten der Nord LB.Allerdings hätten die Märkte die Äußerungen des Ultrafalken Hansson vermutlich etwas überbewertet. In größerer Nähe zum Ratskonsens dürfte sich der französische Notenbankchef Villeroy bewegen, der in der jüngsten Eurostärke eine Quelle der Unsicherheit für die Inflationsprognose sehe. Zudem habe er sich gegen eine zu frühe Festlegung hinsichtlich der Zukunft des EAPP gewandt. (17.01.2018/ac/a/m)