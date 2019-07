Ausblick: Aktuell verlaufe der EMA50 im Tageschart bei 3.428 Punkten. Diese vielbeachtete Durchschnittslinie könnte das Kursziel der laufenden Korrektur darstellen.



Die Long-Szenarien: Der Durchmarsch bis auf 3.600 Punkte sei ausgeblieben. Doch sollte der Index in den kommenden Tagen nicht unter 3.425 Punkte zurückfallen, dann dürfte auch dieses Kursziel noch in den kommenden Sommermonaten erreicht werden. Ein prozyklisches Kaufsignal würde auf Wochenschlusskursbasis über 3.550 Punkten erfolgen.



Die Short-Szenarien: Würde der Index in dieser Woche auf Tagesschlusskursbasis unter die 3.500 Punkte-Marke fallen, dürfte sich die Korrekturbewegung bis zum EMA50 bei aktuell 3.428 Punkten ausdehnen. Bei 3.450 Punkten hätte der Index jedoch bereits die erste Umkehrzone. (10.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Käufer haben zuletzt sehr präzise gearbeitet, denn nahezu exakt an der oberen Trendbegrenzungslinie prallte der europäische Leitindex EURO STOXX 50 in der vergangenen Woche bearish ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Genau an dieser Linie habe das vor Wochen ausgegebene Kursziel gelegen. Am letzten Donnerstag sei im Tageschart eine bearishe Kerze erfolgt. Diese sei am Freitag bestätigt worden. Daher dürfte der aktuelle Rückgang für die Marktteilnehmer in dieser Woche keine Überraschung darstellen. Gestern sei der Index zeitweise unter die 3.500 Punkte-Marke zurückgefallen und habe bei 3.492 Punkten das Tagestief markiert. Doch auf Tagesschlusskursbasis hätten die Käufer diese runde Marke verteidigen können, da der Schlusskurs bei 3.509 Punkten gelegen habe.