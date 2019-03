Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die dynamische Rally seit Ende Dezember schlägt sich beim EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mittlerweile in einem massiv überkauften RSI-Wert nieder, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit einem Wert von fast 78 notiere der Oszillator sogar so stark im überkauften Terrain wie zuletzt 1999. Trotz der überhitzten Situation dokumentiere der Bruch des gut 1-jährigen Baissetrends (akt. bei 3.369 Punkten) dennoch einen wichtigen charttechnischen Ausbruch, mit dem gleichzeitig die Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus dem Vorjahr negiert worden sei. Zuvor habe bereits die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 3.280 Punkten) wesentlich zur Verbesserung der Ausgangslage beigetragen. Über das Etappenziel bei gut 3.450 Punkten dürfte nun der Weg bis zu den Hochs vom Juli bzw. Mai 2018 bei 3.537/3.596 Punkten führen. Andererseits sollten Anleger dem heiß gelaufenen RSI Rechnung tragen, indem eine engmaschige Absicherung gewählt werde. Die Kombination aus dem o. g. ehemaligen Baissetrend und dem steilen Aufwärtstrend seit dem Jahresultimo 2018/19 (akt. bei 3.341 Punkten) diene zukünftig als erste Haltezone. Keinesfalls unterschritten werden sollte aber insbesondere die o. g. Glättungslinie. (20.03.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Euro Stoxx 50



