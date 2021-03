Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zeichen und Wunder geschehen immer wieder! Im übertragenen, charttechnischen Sinn käme es einem Wunder gleich, wenn der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) seinen "Deckel" bei gut 3.800 Punkten lüften würde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In den vergangenen 20 Jahren hätten die europäischen Standardwerte hier in schöner Regelmäßigkeit wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgebildet. In der vergangenen Dekade seien dabei vor allem die Hochs der Jahre 2015 und 2020 bei 3.836/3.867 Punkten zu nennen. Ein Sprung über diese Hürden hätte zwei Implikationen von strategischer Tragweite: Zum einen wäre dann - analog zu vielen anderen Aktienbarometern - auch beim EURO STOXX 50 der Kurseinbruch des vergangenen Jahres als "V-Muster" zu interpretieren, zum anderen liege im Erfolgsfall die Auflösung der Schiebezone der letzten acht Jahre vor. Aus der beschriebenen Tradingrange ergebe sich im Ausbruchsfall ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 1.100 Punkten. Langfristig dürften also die Hochs von 2007 bei 4.503/4.573 Punkten wieder ins Blickfeld rücken. Unter Money Management-Aspekten habe eine positive Weichenstellung den Charme, dass ein Ausbruch eine engmaschige Absicherung auf der Unterseite ermögliche. Das 2017er-Hoch bei 3.709 Punkten sollte deshalb in Zukunft nicht mehr unterschritten werden. (19.03.2021/ac/a/m)

