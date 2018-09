Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit anderthalb Jahren setzen sich die europäischen Standardwerte mit dem seit Beginn des Jahrtausends dominierenden Abwärtstrend (akt. bei 3.453 Punkten) auseinander, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Es sei ein zähes Ringen und (bisher) habe diese Trendlinie nicht nachhaltig überwunden werden können. Umso wichtiger sei gewesen, dass mit dem jüngsten Low das Jahrestief vom März (3.262 Punkte) fast punktgenau bestätigt worden sei. Auf dieser Basis ergebe sich im Monatschart nun möglicherweise ein sog. "Hammer". Dieses Umkehrmuster unterstreiche die Bedeutung der Haltezone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 3.312 Punkten), dem o. g. Jahrestief sowie dem Aufwärtstrend seit Herbst 2011 (akt. bei 3.228 Punkten). Ein Abgleiten unter diese Bastion würde ein Scheitern an dem dominierenden Baissetrend der letzten 18 Jahre offen zu Tage treten lassen. Andererseits sei auf der Oberseite ein Spurt über die letzten Monatshochs bei rund 3.540 Punkten nötig, um neues Aufwärtsmomentum zu entfachen. Letzteres würde die Chancen auf einen nachhaltigen Trendbruch deutlich erhöhen. Per Saldo steuere der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) in den nächsten Monaten also auf eine klassische Entscheidungssituation zu. (27.09.2018/ac/a/m)