Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im bisherigen Jahresverlauf konnte der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) um rund 15% zulegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit würden die europäischen Standardwerte die Kursentwicklung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) (+13%) in den Schatten stellen. Bei der Beantwortung der Frage, ob dieser Trend im weiteren Jahresverlauf Bestand haben werde, helfe der Blick auf den Monatschart des europäischen Aktienbarometers. Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein, denn insgesamt drei Trendlinien würden sich aktuell bei ca. 3.400 Punkten schneiden. Zunächst einmal sei der seit Beginn des Jahrtausends dominierende Baissetrend in diesem Zusammenhang (akt. bei 3.402 Punkten) zu nennen. Neben diesem Langfristtrend würden in diesem Dunstkreis allerdings auch noch der alte Aufwärtstrend seit Herbst 2011 sowie der im Januar 2018 etablierte Baissetrend (akt. bei 3.368 bzw. 3.392 Punkten) verlaufen. Aufgrund der Bedeutung des angeführten Kreuzwiderstands würde ein Monatsschlusskurs oberhalb der genannten Trendlinien für einen großen Befreiungsschlag sorgen. Gelinge dieser, dürfte der EURO STOXX 50 die Hochs von 2017/18 bei rund 3.700 Punkten ansteuern. Auf der Unterseite gelte es dagegen, die o. g. Trendlinie nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. (09.04.2019/ac/a/m)



