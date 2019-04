Ausblick: In den nächsten Tagen dürfte der Index nach dem Erreichen des Kursziels und nach der bearishen Kerzenkonstellation etwas zur Schwäche neigen. Das Überraschungsmoment liege aber weiterhin bei den Käufern.



Die Short-Szenarien: Solange der Index nicht über der 3.450 Punkte-Marke schließen sollte, dürfte ein Rückgang bis ca. 3.350 Punkte bevorstehen. Auf diesem Kursniveau liege der erste wichtige Unterstützungsbereich. Daher könnte der Index auf diesem Support direkt wieder nach oben durchstarten. Die nächste markante Unterstützung liege bei 3.300/3.280 Punkten.



Die Long-Szenarien: Könnten die Käufer den Index über der 3.400 Punkte-Marke halten, wäre ein weiteres Verlaufshoch über 3.453 Punkte sehr gut möglich. Der nächste Widerstand läge bei 3.500 Punkten. Ein Tagesschlusskurs über diesem runden Level würde einen Anstieg bis 3.550 Punkte ermöglichen. (10.04.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der EURO STOXX 50-Index konnte sich in den letzten Tagen wie erwartet weiter nach oben absetzen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei ein neues Verlaufshoch bei 3.453 Punkten markiert worden. Dieses habe nur drei Punkte über dem zuletzt ausgegebenen oberen Kursziel notiert, welches bei 3.450 Punkten gelegen habe. Auf diesem Kursniveau hätten dann in dieser Woche Gewinnmitnahmen stattgefunden. Zudem habe man in den vergangenen Tagen den "Golden Cross" im Tageschart beobachten können. Der EMA50 habe den EMA200 von unten nach oben bei rund 3.275 Punkten durchschneiden können. Die 3.280 Punkte-Marke bleibe somit weiter eine sehr wichtige Unterstützungszone.