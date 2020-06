Im Falle des Organisationskapitals, das die Beziehung des Unternehmens zu seinen Lieferanten, Kunden und Aktionären beschreibe, scheine es, dass ESG-starke Unternehmen, bei denen die Erfüllung hoher Transparenzanforderungen Standard sei, besser und häufiger kommunizieren würden.



Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) beispielsweise habe Ende Januar mit der Kommunikation über die möglichen finanziellen Auswirkungen der Pandemie begonnen und halte den Markt seither regelmäßig auf dem Laufenden. Dieses hohe Maß an Transparenz wirke nicht nur beruhigend, wenn es darum gehe, ob das Management in der Lage sei, die Entwicklungen genau zu verfolgen und die Performance zu steuern, sondern ermögliche auch den Konsens, die Prognosen anzupassen, was für eine genauere Bewertung sorge. Die Transparenz vermittle den Investoren den Eindruck, dass jemand das Steuer fest in der Hand halte.



Ein weiteres Beispiel für eine solide Unternehmensführung, das eine breite Kontroverse ausgelöst habe, sei adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW). Das Unternehmen habe finanzielle Unterstützung von der deutschen Regierung erhalten, um seine Lieferanten weiterhin bezahlen zu können. Dazu würden z.B. Fertigungsbetriebe zählen, die ihrerseits ihren Beschäftigten, die häufig in Ländern mit weniger Sozialversicherungsschutz tätig seien, bessere Leistungen hätten anbieten können. Zudem sei es adidas aufgrund der staatlichen Unterstützung möglich gewesen, trotz der weltweiten Schließung von Geschäften, weiterhin Miete für ihre Läden zu zahlen. Indem adidas zu seinen Partnern halte und Solidarität zeige, trage das Unternehmen dazu bei, dass seine Zulieferer nach dem Hochfahren der Wirtschaft wieder zügig produktions- und betriebsfähig seien.



Auch das Kriterium Humankapital habe während der andauernden Krise eine wichtige Rolle gespielt. Die Sicherheit der Mitarbeiter habe für alle an erster Stelle gestanden.



Die Überwachung der Umsetzung von Arbeitnehmerschutzmaßnahmen sei in den letzten Wochen von essenzieller Bedeutung gewesen. Es sei nicht überraschend, dass Unternehmen mit einem höheren Humankapitalwert die Krise besser überstanden hätten: Die schnelle Umsetzung von Social Distancing und Hygienemaßnahmen innerhalb der Belegschaft ermögliche auch eine schnellere Wiedereröffnung. So habe beispielsweise der Autobauer PSA (ISIN FR0000121501/ WKN 852363) bereits Mitte April die Produktion wieder aufnehmen können, nachdem er die Produktionslinien umorganisiert und Sicherheitsvorrichtungen bereitgestellt habe.



Proaktive Maßnahmen zum Schutz der Belegschaft würden auch die Arbeitsmoral und Motivation der Mitarbeiter fördern, die Schlüsselfaktoren für den Erfolg eines jeden Betriebes seien.



Unternehmen mit einem niedrigeren CO2-Fußabdruck im Branchenvergleich hätten ebenfalls eine Outperformance verzeichnet, da die Dringlichkeit des Klimawandels allgegenwärtig bleibe. Bei dieser Betrachtung beziehe man den fossilen Energiesektor nicht mit ein, da er angesichts des starken Rückgangs der Ölpreise massiv unter Druck geraten sei. Würde man ihn berücksichtigen, wäre die Diskrepanz zwischen kohlenstoffarmen und herkömmlichen Emittenten noch größer.



Wir glauben, dass es zwei Erklärungen für die Outperformance von kohlenstoffarmen Unternehmen gibt, so Nina Lagron, Head of Large Cap Equities bei La Française AM. Erstens: Um einen niedrigeren CO2-Fußabdruck zu erreichen, müsse ein Unternehmen grundlegend umstrukturiert werden. Buchstäblich alle internen und externen Prozesse seien auf den Kopf gestellt und digitalisiert worden. Im Ergebnis würden jetzt kürzere Entscheidungswege vorherrschen und die jeweilige Gesellschaft sei flexibler. Ein kohlenstoffarmes Unternehmen sei typischerweise moderner und könne eine Krise besser überstehen. Für die Unternehmen, die sich auf die langfristige Herausforderung der Klima-Problematik vorbereiten würden, könne die aktuelle Pandemie als ein Probelauf der ultimativen Katastrophe betrachtet werden.



Zweitens: Viele Investoren würden erwarten, dass "die Welt danach" grüner sein werde, da die konjunkturellen Anreize Infrastrukturprogramme ankurbeln würden, die potenziell eine große Zahl von Arbeitsplätzen schaffen könnten. Da Social Distancing in naher Zukunft die Norm bleiben könnte, sei die stärkere Förderung für individuelle E-Mobilität in allen Formen ein Gewinn für die Erhaltung von Arbeitsplätzen und den Kampf gegen den Klimawandel.



Die frühe ESG-Implementierung scheine zu einem Wettbewerbsvorteil geführt zu haben, was nicht verwunderlich sei, betrachte man die Outperformance der Unternehmen mit einem hohen ESG-Scoring in den letzten Monaten. Dieser Trend könne jedoch nur bestätigt werden, wenn er über einen längeren Zeitraum analysiert werde. Insgesamt seien die betroffenen Unternehmen durch die frühe ESG-Einführung agiler und in der Lage gewesen, effizienter mit jeder Art von Ungewissheit umzugehen, wie z.B. mit den Folgen der aktuellen Pandemie.



Rückblickend erweise sich die ESG-Einführung im derzeitigen schnelllebigen Umfeld als ein klarer Vorteil. Die Aussagen von Politikern, dass in der derzeit langsam einsetzenden Phase des langen Aufschwungs Nachhaltigkeitsaspekte bei der Gewährung von Hilfen und der Umsetzung von Konjunkturprogrammen berücksichtigt werden sollten, würden nun wie ein Katalysator wirken und könnten die Performancelücke zwischen ESG-Aktien und "herkömmlichen" Unternehmen weiter vergrößern. (04.06.2020/ac/a/m)







