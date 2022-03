1. Verbesserte Berechnungen des CO2-Fußabdrucks



Die heutige Kalkulation der CO2-Fußabdrücke berge einige Herausforderungen. Die Berechnungsmethode von NN IP basiere auf der Methode, die von der PCAF ("Platform Carbon Accounting Financials"), einer Gruppe niederländischer Finanzinstitute, festgelegt worden sei. Die bevorzugte Methode für Hypotheken habe auf dem vermuteten Strom- und Gasverbrauch pro zugrunde liegender Immobilie basiert. NN IP ändere die Bewertung vom vermeintlichen Energieverbrauch pro Wohneinheit auf den tatsächlichen Energieverbrauch pro Gebäude ab 2022. Außerdem entwickle man auch Stresstestszenarien für das gesamte Portfolio auf Basis der angenommenen Klimaveränderungen, um genauer zu ermitteln, wie sich das Klimarisiko auf das Portfolio auswirken könne.



2. Unterstützung der Hausbesitzer auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit



NN IP investiere in Hypotheken, die von der NN Bank und Venn Hypotheken an niederländische Hauseigentümer verkauft würden. Viele der Darlehen der NN Bank, in die die Experten investieren würden, seien für neu gebaute Immobilien bestimmt. Etwa 74% der finanzierten Wohneinheiten hätten über ein Energielabel verfügt; Ende 2021 hätten 44% aller Darlehen, denen eine Wohneinheit mit einem Endenergie-Label zugrunde gelegen habe, ein Endenergie-Label A. Beide Kreditgeber würden ihre Kreditnehmer ermutigen, die Kohlenstoffemissionen durch Renovierung ihrer Häuser zu reduzieren, um sie nachhaltiger zu gestalten.



3. Modellierung von Klimarisikoszenarien



Ein großer Teil der Niederlande liege unter dem Meeresspiegel, und mehrere große Flüsse würden auf ihrem Weg zum Meer durch das Land fließen. Somit seien etwa 60% des Landes hochwassergefährdet. NN IP untersucht die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels auf die verwalteten Hypothekenportfolios und testet derzeit verschiedene Methoden und Wege, um verschiedene Klimarisiken in ihren Hypothekenportfolios abzubilden (einschließlich "grondverzakking": Bodensenkungen).



4. Engagement



NN IP ist in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien wie dem Energy Efficient Mortgage Label und der Partnership for Carbon Accounting Financials aktiv. Dadurch habe das Unternehmen ein Mitspracherecht bei der Gestaltung eines nachhaltigeren und integrativeren niederländischen Hypothekenmarktes. Darüber hinaus hat sich NN IP um die Angleichung der europäischen ESG-Gesetzgebung an die niederländische Gesetzgebung und um die Verbesserung der Kohlenstoffmessung des Energieverbrauchs von Haushalten bemüht. Diese Verbände seien ein starkes Instrument, um direkte Gespräche mit der Europäischen Kommission und den niederländischen Behörden zu führen.



Ein ganzheitlicher Ansatz zur ESG-Integration



NN IP bewältigt zunehmend die Herausforderungen der ESG-Berücksichtigung bei Hypothekeninvestitionen. Bart Bakx fasse zusammen: "NN IP wendet Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien auf sein Portfolio von niederländischen und europäischen Hypotheken im Wert von mehr als 44 Milliarden Euro an. Wir unterstützen unsere Partner, wie die NN Bank und Venn Hypotheken, bei der Festlegung von ESG-Richtlinien für die Kreditvergabe. Beide Kreditgeber ergänzen ihr Angebot um Komponenten, die Kreditnehmern dabei helfen, Energie im Haushalt bewusster und effizienter zu nutzen oder grüne Energie zu verwenden. Beide haben spezifische Hypothekenprodukte und -dienstleistungen entwickelt, die Kreditnehmern bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und bei der Förderung einer integrativen Gesellschaft behilflich sein können. Die Hypothekenportfoliomanager von NN IP berücksichtigen ESG-Faktoren und legen Förderkriterien für künftige Hypothekendarlehen fest. Das Unternehmen verfolgt einen vollständig integrierten ESG-Ansatz."



"In den kommenden Jahren wird sich die Finanz- und Vermögensverwaltungsbranche aufgrund der neuen ESG-Verordnung, die für Hypothekengeber und Vermögensverwalter gilt, wichtigen Veränderungen stellen müssen. Dank der wichtigen Rolle von NN IP in Zusammenarbeit mit den Kreditgebern NN Bank und Venn sind wir Vorreiter bei der wichtigen Transformation zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft." (01.03.2022/ac/a/m)





Den Haag (www.aktiencheck.de) - Niederländische Hypotheken (Dutch Mortgages) sind für Anleger im heutigen Marktumfeld attraktiv: Sie bieten eine Illiquiditätsprämie, attraktive Renditen, ein geringes Risiko und stabile langfristige Cashflows, so die Experten von NN Investment Partners.Eine Investition in Dutch Mortgages bedeute auch eine Investition in die Realwirtschaft, da sie zur Finanzierung des Hypothekenbedarfs der Verbraucher beitrage. Wie auch andere Private-Debt-Assets würden sie jedoch bei der ESG-Integration eine Herausforderung darstellen. Der Bausektor sei kohlenstoffintensiv, und es sei schwierig, bestehende Immobilien nachhaltiger zu gestalten. Außerdem seien die Daten oft unvollständig oder nicht zugänglich. Dennoch hätten Vermögensverwalter gemeinsam mit Hypothekenanbietern die Möglichkeit, einen echten Wandel in diesem Sektor herbeizuführen, der sich erheblich auf die Emissionen auswirke.Bart Bakx, Head of the ABS & Mortgages Team im Alternative-Credit-Team bei NN Investment Partners, erkläre: "Auf Gebäude entfällt mit 39% der größte Anteil der gesamten jährlichen Kohlenstoffemissionen weltweit. Davon entfallen 30% auf den Bausektor, 45% auf den Wohnbereich und 25% auf den Nichtwohnbereich. Etwa drei Viertel des Gebäudebestands in Europa sind nicht energieeffizient, sodass der Sektor reif für Verbesserungen ist. Die Hypothekenfinanzierung kann eine wichtige Rolle dabei spielen, Häuser energieeffizienter und nachhaltiger zu machen. Hypothekengeber können die Hauseigentümer dazu ermutigen, energetische Sanierungen zu beschleunigen, was zu einer erheblichen Verbesserung der gesamten CO2-Bilanz des Sektors führt."2020 sei der niederländische Hypothekenmarkt mit einem Volumen von 750 Mrd. EUR der drittgrößte in Kontinentaleuropa, nach Deutschland und Frankreich, gewesen. Die Höhe der ausstehenden Hypothekenkredite belaufe sich auf über 90% des BIP des Landes. Institutionelle Investoren würden bei der Finanzierung von Hypothekenkrediten eine immer größere Rolle spielen; ihr Anteil an den neuen Hypotheken in den Niederlanden habe sich von 10% Anfang 2014 auf 20% im Jahr 2021 verdoppelt.Der Hypothekenmarkt werde regulatorisch stark unterstützt, um ihn nachhaltiger zu gestalten. Die Niederlande würden die Hausbesitzer dazu drängen, die Energieeffizienz ihrer Häuser zu verbessern. Die Maßnahmen würden von lokalen und nationalen Subventionen für Energiesparmaßnahmen bis zum Verbot von Erdgasanschlüssen in neuen Häusern reichen. Der Energieverbrauch der Haushalte trage zu etwa 13% zum Gesamtenergieverbrauch des Landes bei; Erdgas und Strom würden 70% bzw. 17% des Verbrauchs in Privathaushalten ausmachen. Es gebe reichlich Spielraum, um den CO2-Fußabdruck zu verringern, indem z. B. Gas durch energieeffizientere Energiequellen ersetzt werde.Die nationale Klimavereinbarung von 2019 enthalte Vereinbarungen mit der Branche, was sie tun werde, um die Klimaziele zu erreichen. Für den Gebäudesektor werde derzeit angestrebt, dass bis 2050 7 Millionen bestehende Wohnhäuser und 1 Million Gebäude kein Erdgas mehr verwenden. In der ersten Phase würden bis 2030 1,5 Millionen Wohnungen umgerüstet. Neue Gebäude würden nicht mehr mit Erdgas beheizt; bestehende Gebäude müssten so verbessert werden, dass sie ohne fossile Brennstoffe beheizt werden könnten. Die Überarbeitung des Energiesteuersystems werde stärkere Anreize für Energieeffizienz und CO2-Reduzierung bieten.WirkungsmessungNN Investment Partners (NN IP) arbeite auf verschiedene Weise daran, ESG-Aspekte verstärkt in seine Analyse von Dutch Mortgages einzubeziehen: