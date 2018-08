Börsenplätze EQS Group-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

75,50 EUR +0,67% (24.08.2018, 09:15)



Xetra-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

76,50 EUR (23.08.2018)



Tradegate-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

76,50 EUR (23.08.2018)



ISIN EQS Group-Aktie:

DE0005494165



WKN EQS Group-Aktie:

549416



Ticker-Symbol EQS Group-Aktie:

EQS



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (24.08.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS).Im ersten Halbjahr 2018 habe die EQS Group die Umsatzerlöse um 14,1% auf 17,13 Mio. Euro (VJ: 15,01 Mio. Euro) gesteigert. Somit habe die hohe Wachstumsgeschwindigkeit aufrecht erhalten bleiben können. Das Unternehmen habe weiterhin von den Megatrend der Digitalisierung, Regulierung und Globalisierung profitiert. Weiterhin sei die strategische Expansion im Bereich Compliance (Marktumfeld GRC: Governance, Regulation & Compliance) ausgebaut worden. Zu diesem Zweck sei die schweizerische Integrity Line GmbH rückwirkend zum 01.01.2018 zu 100% übernommen worden. Die Integrity Line habe im ersten Halbjahr einen anorganischen Umsatzbeitrag in Höhe von 0,66 Mio. Euro geliefert. Die EQS verfüge dabei über äußerst nachhaltige Umsätze und habe die wiederkehrenden Erlöse auf 82% steigern können (VJ: 78%).Das aktuelle Geschäftsjahr sei für das Unternehmen ein Übergangsjahr, geprägt von hohen Investitionen. Zum ersten Halbjahr 2018 sei ein EBITDA in Höhe von -0,05 verbucht worden, was leicht unter den Analysten-Erwartungen gelegen habe. Der Grund seien höhere Investitionen in IT-Personal gewesen. Es seien umfangreiche Aufwendungen im Bereich Freelancer, Headhunter und Relocation getätigt worden, um im umkämpften ITPersonalmarkt qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. In Summe werde dies zu einer Erhöhung der geplanten Investitionen von 8 Mio. Euro auf 9 Mio. Euro bis 2020 führen. Das Management habe das hohe Nachfrage-Momentum nutzen wollen, um insbesondere die Entwicklung des Policy Managers noch schneller voranzutreiben.Im Rahmen des Halbjahresberichtes sei die Umsatz-Guidance von 36,0 bis 37,6 Mio. Euro bestätigt worden. Die Analysten hätten ihre Umsatz-Prognose ebenfalls bestätigt und würden Umsatzerlöse in Höhe von 37,03 Mio. Euro im GJ 2018 erwarten. Darüber hinaus solle ARIVA im zweiten Halbjahr einen höheren Umsatzbeitrag leisten. Weiterhin beginne das Unternehmen zunehmend den Markt GRC zu erschließen, welcher als Wachstumsmarkt äußerst attraktiv sei.Die aktuelle Marktlage und die Nachfrage nach Governance-Produkten und insbesondere dem Policy Manager habe das Unternehmen veranlasst, die Investitionen im laufenden Geschäftsjahr noch weiter zu erhöhen. Entsprechend sei die EBITDA-Guidance auf bis zu 1 Mio. Euro angepasst worden (bisher: 1,50 bis 2,10 Mio. Euro). Die Analysten hätten ebenfalls ihre Prognose für das Jahr 2018 entsprechend angepasst und würden nun ein EBITDA in Höhe von 0,73 Mio. Euro nach ursprünglich 1,73 Mio. Euro erwarten.Aufgrund der angepassten Guidance hätten die Analysten ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr korrigiert. Ihres Erachtens sollte die Prognose für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 aber weiterhin Bestand haben und vor diesem Hintergrund hätten sie ihr Kursziel von 92,50 Euro nur leicht auf 92,00 Euro korrigiert.Aufgrund des weiterhin hohen Upside-Potenzials vergeben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die EQS Group-Aktie. (Analyse vom 24.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link