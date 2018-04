EQS Group-Aktie: 2017 durch Investitionsoffensive beeinflusst - Aktienanalyse

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:

Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der EQS Group AG (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS).

Infolge der in den letzten Jahren betriebenen Internationalisierung sei die EQS Group AG an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt vertreten. Dabei würden sich zwar derzeit noch sechs Märkte im Aufbau befinden, die globale Expansion trage sich jedoch angabegemäß inzwischen bereits selbst. Darüber hinaus würden aktuell mit Italien, Benelux und Skandinavien weitere Länder erschlossen. Neben der Internationalisierung forciere der Konzern auch den Ausbau des Produktportfolios sowie die Erschließung neuer Kundengruppen.

Im Zusammenhang mit der strategischen Entscheidung, das Kerngeschäft um das angrenzende Geschäftsfeld Governance, Risk & Compliance zu erweitern und den Konzern in diesem Rahmen zu einem Technologieunternehmen auszubauen, habe EQS im letzten Quartal 2017 eine Investitionsoffensive gestartet. Dabei liege der Fokus des Managements derzeit darauf, der führende europäische Cloud-Anbieter für globale Investor Relations- und Corporate Compliance-Lösungen zu werden.

Vor diesem Hintergrund sei das Zahlenwerk für das vergangene Geschäftsjahr insbesondere auf der Ertragsseite sowohl unter der angepassten Guidance als auch den Analystenschätzungen ausgefallen. Auch 2018 dürfte noch einmal deutlich durch die Investitionen in den Ausbau des Cloud-Geschäfts belastet werden. Dabei sollten aber die bereits gelaunchten neuen cloud-basierten Produkte sowie die für das Schlussquartal 2018 geplante Umstellung auch des EQS COCKPITs auf ein Lizenzmodell den Anteil wiederkehrender Erlöse, der zuletzt bereits bei 70 Prozent gelegen habe, weiter ansteigen lassen.

Insofern sähen die Analysten zwar für die nähere Zukunft investitionsbedingt auf der Ertragsseite noch eine gewisse Durststrecke. Ab 2019 sollten sich dann aber bereits zunehmend Effekte aus den implementierten Maßnahmen zeigen und nach Abschluss der bis 2020 geplanten Investitionen ein deutlicher Ergebnisschub eintreten. Parallel sollten auch immer mehr Auslandsmärkte mit steigenden Umsatzvolumina die Gewinnschwelle überschreiten und so mit positiven Ergebnisbeiträgen die Margenentwicklung unterstützen. Zudem stelle die solide Eigenkapitalquote von 61,9 Prozent zum Bilanzstichtag ein gutes Polster in der anhaltenden, voraussichtlich zunächst noch relativ ertragsschwachen Investitions- und Wachstumsphase des Unternehmens dar.

Daher seien die Analysten weiterhin von der grundsätzlichen Wachstumsstory der EQS Group AG mit ihrem cashflow-starken Geschäftsmodell, das im Rahmen der Transformation zu einem Technologieunternehmen einen künftig weiter steigenden Anteil wiederkehrender und somit gut skalierbarer Lizenzerlöse erwarten lasse, überzeugt.

Der letzte vorliegende FCF "Valuation Monitor Q3 2017" weise für Unternehmen aus dem Sektor Internetprodukte und -dienstleistungen mittlere Umsatz-Multiples von 3,5 für 2018 und 3,0 für 2019 aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 69,50 Euro würden sich die entsprechenden Multiples der EQS-Aktie auf Basis der Analystenschätzungen mit 2,8 und 2,3 noch unterhalb dieser Werte bewegen.

Daher stufen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, die EQS Group-Aktie unverändert bei einem Kursziel von 70 Euro als Halteposition ein. (Analyse vom 17.04.2018)

