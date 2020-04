Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:

8,93 EUR +3,24% (29.04.2020, 16:21)



Borsa Italiana-Aktienkurs ENI-Aktie:

8,925 EUR +2,78% (29.04.2020, 16:34)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol ENI-Aktie:

EIPAF



Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (29.04.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) von 8,90 Euro auf 9,00 Euro.Das Zahlenwerk für das Q1/2020 sei durch die deutlich rückläufigen Öl- und Gaspreise (-25% y/y bzw. -24% y/y) geprägt gewesen. Das bereinigte EPS sei nur leicht positiv gewesen (0,02 Euro) und sei hinter der Analystenprognose und dem Marktkonsens zurückgeblieben. Der freie Cashflow sei negativ gewesen. Zusammen mit dem Nettoverlust (auf berichteter Basis) habe dies im Quartalsverlauf zu einem deutlichen Anstieg des Gearings geführt (per 31.03.: 31%). Im Vergleich zu Ende März habe ENI die Produktions- und Investitions-Guidance für 2020 nochmals reduziert. Nach Einschätzung des Analysten bleibe der Ölmarkt über mehrere Quartale selbst bei einer wieder anziehenden Nachfrage ab Jahresmitte 2020 sehr gut versorgt bzw. überversorgt. Die Ertragsperspektiven von ENI würden damit nach Meinung des Analysten zumindest vorerst getrübt bleiben.Seine Erwartungen habe der Analyst mehrheitlich angepasst (u.a. bereinigtes EPS 2020e: -0,34 (alt: -0,12) Euro; berichtetes EPS 2020e: -0,96 (alt: -0,12) Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: +0,39 (alt: +0,36) Euro). Trotz der von ihm nach wie vor erwarteten Dividendenkürzung (2020e vs. 2019) sein seines Erachtens die Dividendenrendite (2020e: 6,9%) attraktiv (Ölaktien seien Dividendenwerte).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die ENI-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 29.04.2020)Börsenplätze ENI-Aktie: