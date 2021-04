Börsenplätze ENI-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:

9,94 EUR -2,63% (30.04.2021, 16:37)



Borsa Italiana-Aktienkurs ENI-Aktie:

9,936 EUR -2,61% (30.04.2021, 16:44)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol ENI-Aktie:

EIPAF



Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (30.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) unter die Lupe.Der italienische Öl- und Gaskonzern ENI sei nach hohen Verlusten im Vorjahr wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Demnach habe ENI in Q1 2021 einen Gewinn von EUR 856 Mio. nach einem Verlust von EUR 2,92 Mrd. im Vorjahresquartal ausgewiesen. In Q1 2020 hätten noch Abschreibungen und negative Derivate-Bewertungen das Ergebnis belastet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn habe sich auf EUR 270 Mio. verfünffacht. Damit seien allerdings die Erwartungen von im Schnitt EUR 415,5 Mio. verfehlt worden.Der Umsatz sei im Jahresvergleich von EUR 13,9 Mrd. auf EUR 14,5 Mrd. geklettert. Für das Gesamtjahr rechne ENI weiterhin mit einer Förderung von rund 1,7 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Bei einem erwarteten Ölpreis von USD 60 pro Barrel erwarte ENI den freien Cashflow bei rund EUR 3 Mrd.Um 14 Uhr finde eine Pressekonferenz zu den Quartalszahlen statt.Die letzte Empfehlung zur ENI-Aktie lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 30.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity