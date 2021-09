Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:

Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (13.09.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) weiterhin zu kaufen.Dank einer kräftigen Erholung der Energiepreise habe ENI im zweiten Quartal einen formidablen Gewinnsprung verbuchen können. Die Dividende hebe der Konzern auf Vor-COVID-Niveau an. Sei das Jahr 2020 noch von erheblichen Belastungen durch die Korrektur langfristiger Ölpreisannahmen bzw. Wertberichtigungen geprägt gewesen, so habe ENI im abgelaufenen Quartal dank Erholung der Energiepreise wieder voll durchstarten können. Wenngleich die Ölpreise mittlerweile schon viel Konjunkturoptimismus einpreisen würden und Alber von nun an eine flache Entwicklung erwarte, sehe er die Ergebnisseite von ENI angesichts des wieder höheren Preisniveaus generell gut unterstützt. Langfristig gelte es zu beobachten, wie ENI den Wandel zum "grünen Unternehmen" mit mehr erneuerbaren Energien und höherem Gasanteil in der Förderung vollziehen werde und ob es gelinge, das neue Portfolio in eine entsprechende Rentabilität zu überführen.Die eingeschlagene Strategie erachtet Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, jedenfalls in einer zunehmend dekarbonisierten Welt als den richtigen Weg und bestätigt die "Kauf"-Empfehlung. Das ermittelte Kursziel von EUR 12,20 (zuvor: EUR 12,10) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der ENI-Aktie entspreche in puncto EV/Sales und EV/EBIT für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 jener der Peer Group. (Analyse vom 13.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Börsenplätze ENI-Aktie: