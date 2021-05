Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze EHang-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs EHang -Aktie:

24,99 USD -1,88% (27.05.2021, 18:10)



ISIN EHang-Aktie:

US26853E1029



WKN EHang -Aktie:

A2PWWB



NASDAQ Ticker-Symbol EHang-Aktie:

EH



Kurzprofil EHang Holdings Ltd:



EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) ist ein autonomes Unternehmen für Technologieplattformen für Luftfahrzeuge. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und betreibt AAVs und die sie unterstützenden Systeme und Infrastrukturen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, einschließlich Personentransport, Logistik, intelligentes Stadtmanagement und Luftmedienlösungen. (27.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Drohnen-Unternehmens EHang Holdings Ltd (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) unter die Lupe.EHang habe immer noch nicht seinen Jahresbericht nach den Regeln der US-Börsenaufsicht veröffentlicht. Deshalb habe das Unternehmen jetzt Post von der Nasdaq bekommen. Klare Ansage: Bis zu diesem Termin müsse sich EHang rechtfertigen! Sonst könnte es für EHang und seine Anleger ganz bitter werden.Die Nasdaq halte in dem Schreiben fest, dass es EHang versäumt habe, seinen Bericht fristgerecht abzuliefern. "Diese Mitteilung hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Notierung oder den Handel der American Depositary Shares von EHang am Nasdaq Global Market", heiße es weiter.Aber: Bis zum 19. Juli müsse EHang erklären, wie das Unternehmen den Verstoß ausbügeln wolle. Nur wenn die Nasdaq zustimme, könne EHang anschließend bis zu 180 Tage (15. November) Fristverlängerung bekommen. Anderenfalls könnte das Drohnen-Unternehmen vom Handel ausgeschlossen werden.Für Anleger verbietet sich angesichts der unklaren Lage ein Einstieg, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2021)