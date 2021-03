Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze EHang-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs EHang -Aktie:

47,31 USD +6,55% (11.03.2021, 16:57)



ISIN EHang-Aktie:

US26853E1029



WKN EHang -Aktie:

A2PWWB



NASDAQ Ticker-Symbol EHang-Aktie:

EH



Kurzprofil EHang Holdings Ltd:



EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) ist ein autonomes Unternehmen für Technologieplattformen für Luftfahrzeuge. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und betreibt AAVs und die sie unterstützenden Systeme und Infrastrukturen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, einschließlich Personentransport, Logistik, intelligentes Stadtmanagement und Luftmedienlösungen. (11.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EHang Holdings Ltd (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) unter die Lupe.Nach Leerverkäufer-Vorwürfen sei der Kursverlauf beim chinesischen Passagierdrohnen-Hersteller EHang immer noch äußert wild. Momentan dürfte die allgemeine Korrektur bei (chinesischen) Tech-Werten das extreme Auf und Ab zusätzlich verstärken. Helfe Anlegern zur Orientierung womöglich ein Blick auf den Chart?Zumindest lasse sich feststellen, dass der Markt das Vertrauen in EHang nach den Vorwürfen nicht gänzlich verloren habe. Die Aktie habe zwar scharf korrigiert, sei aber zuvor auch innerhalb kürzester Zeit um Hunderte Prozent gestiegen. Anleger, die im November 2020 bei 8 Dollar zugeschlagen hätten, könnten sich bei einem Kurs von rund 45 Euro immer noch über mehr als 450 Prozent Kurszuwachs freuen.Ein schwacher Trost sei das für Anleger, die nahe dem Hype-Höhepunkt für mehr als 100 Dollar gekauft hätten. Noch immer sei die Volatilität gewaltig. Zwischen dem Tagestief und dem Tageshoch hätten gestern 30 Prozent gelegen. Derzeit lasse sich eigentlich nur sagen, dass der neuerliche Anstieg lediglich als Gegenbewegung auf den Absturz zuvor zu werten sei. Eine gewisse Unterstützung zeichne sich im Bereich zwischen 44,60 und 46,40 Dollar ab. Angesichts der aktuellen Tagesschwankungen habe das aber nicht viel Aussagekraft.Lars Friedrich von "Der Aktionär" rät zur Seitenlinie. (Analyse vom 11.03.2021)