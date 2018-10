Xetra-Aktienkurs EASY SOFTWARE-Aktie

Kurzprofil EASY SOFTWARE AG:



Die EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000, WKN: 563400, Ticker-Symbol: ESY) in Mülheim a. d. Ruhr entwickelt seit 1990 nachhaltige Lösungen für elektronische Akten und Archivierung sowie Vorgangsautomatisierung - effizient, leicht installierbar, einfach zu warten. Das gilt zum Beispiel für die digitale Rechnungsverarbeitung, das Vertragsmanagement, das Personalwesen sowie für zahlreiche weitere Unternehmensbereiche und Abteilungen. Mit über 12.000 branchenübergreifenden Kundeninstallationen zählt die EASY SOFTWARE AG zu den führenden Herstellern für elektronisches Dokumentenmanagement, digitale Archivierung und Workflow in Deutschland. Auslandsgesellschaften befinden sich in Europa, Asien und den USA. (12.10.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EASY SOFTWARE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Großjohann von BankM Research:Daniel Großjohann, Aktienanalyst von BankM Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000, WKN: 563400, Ticker-Symbol: ESY).EASY SOFTWARE habe Ende September die Prognose für 2018 angepasst und erstmals einen Ausblick auf 2019 geliefert. Anfang Oktober sei auch der Umbau des Managementteams bekannt gegeben worden. Beide Meldungen seien durch den CEO Dieter Weißhaar im Rahmen eines Investoren Calls erläutert worden. Großjohann habe im Nachgang dieser Telefonkonferenz seine (ergebnisseitigen) Schätzungen überarbeitet, umsatzseitig bleibe EASY in den Augen des Analysten auf Kurs. Die eingeleiteten Maßnahmen (die in 2018 zu Einmalkosten in Höhe von EUR 2,1 Mio. führen würden) würden sich, über eine nachhaltig verbesserte Kostenstruktur, auszahlen. Die EASY SOFTWARE-Aktie sei - auch vor dem Hintergrund jüngst gesunkener Markt-Multiples - weiterhin unterbewertet.Daniel Großjohann, Aktienanalyst von BankM Research, ermittelt einen fairen Wert von EUR 6,90 pro Aktie (vormals: EUR 7,20) und bewertet die EASY SOFTWARE-Aktie weiterhin mit "kaufen". (Analyse vom 12.10.2018)Börsenplätze EASY SOFTWARE-Aktie: