Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im September stieg in den USA die Anzahl der Beschäftigten um 661 Tsd. Personen, die Arbeitslosenquote sank auf 7,9% und die Lohnsumme nahm um 1,1% gegenüber dem Vormonat zu, so die Analysten der DekaBank.Das monatliche Bruttoinlandsprodukt sei im August nach inoffiziellen Berechnungen um 0,6% gegenüber dem Vormonat angestiegen.Die Corona-Erkrankung von Trump bringe noch mehr Dynamik in diesen ohnehin nicht langweiligen Wahlkampf. Die weiteren Entwicklungen würden maßgeblich vom weiteren Krankheitsverlauf abhängen. (02.10.2020/ac/a/m)