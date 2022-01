Positiv habe hingegen die Nachricht gestimmt, dass die Automobilindustrie ihre Produktion im Vergleich zum dritten Quartal habe steigern können. Auch im Baugewerbe zeichne sich nach Angaben des ifo-Instituts eine leichte Entspannung der im historischen Vergleich immer noch massiven Lieferengpässe ab. Gemäß des Indikators des Kieler Institut für Weltwirtschaft würden sich die Staus vor einigen großen Containerhäfen weltweit zwar weiterhin auf stark erhöhten Niveaus befinden, hätten jedoch zuletzt leicht abgenommen.



Ein Risikofaktor bleibe trotz zaghafter Besserungstendenzen vor allem die Situation in China, wo angesichts rigoroser Corona-Restriktionen - derzeit sind etwa 20 Millionen Chinesen von Lockdowns betroffen - die unvermittelte Schließung eines Container-Terminals nicht auszuschließen sei. Gerade vor und während der Olympischen Spiele sollten auf jeden Fall größere Virusausbrüche vermieden werden. Ein schwer kalkulierbares Risiko sei zudem die traditionell stark erhöhte Reisetätigkeit rund um das chinesische Neujahrsfest Mitte Februar. Grundsätzlich habe das jüngst vermeldete chinesische Wirtschaftswachstum für das vierte Quartal mit 1,6 Prozent allerdings positiv. überrascht Auch die Industrieproduktion und die Anlageinvestitionen seien im Dezember mit einem Wachstum in Höhe von 4,3 bzw. 4,9 Prozent (jeweils im Vergleich zum Vorjahr) relativ robust ausgefallen, wenngleich die Einzelhandelsumsätze mit einem Plus von nur 1,7 Prozent erwartungsgemäß schwach vermeldet worden seien. Zur Unterstützung der schleppenden Konjunktur habe die chinesische Zentralbank gerade einen wichtigen Leitzins für die Refinanzierung von Banken gesenkt.



In den USA habe zuletzt die Konjunkturumfrage der Notenbank, Beige Book, eine grundsätzlich anhaltende Zuversicht der Unternehmen bzgl. ihrer künftigen Geschäftsaussichten bei einer allerdings leicht abnehmenden Wachstumsdynamik und anhaltend hohem Preisdruck verdeutlicht, vor allem aufgrund stark steigender Löhne. (18.01.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Aktuell bleibt das große Bild einer von Corona, explodierenden Kosten und Lieferkettenproblemen geplagten Wirtschaft mit nicht zu unterschätzenden Abwärtsrisiken, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Vor allem aber auch die berechtigte Hoffnung auf klare Besserung ab dem Frühjahr aufgrund sich langsam auflösender Abfertigungsstaus und Corona-Restriktionen. In Deutschland habe die Veröffentlichung des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2021 durch das Statistische Bundesamt enttäuscht. Mit nur 2,7 Prozent inklusive etwa 0,5 Prozent, die allein auf die Lizenzeinnahmen des Impfstoffentwicklers BioNTech zurückzuführen seien und vor allem auch einer negativen Aussicht (mit -0,5 bis -1,0 Prozent) auf das vierte Quartal des Vorjahres. Die aktuell stark steigenden Corona-Neufallzahlen würden zudem die Stimmung der Konsumenten belasten, so dass voraussichtlich auch das erste Quartal negativ ausfallen werde.