Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wegen des morgigen Feiertages in den USA (Thanksgiving) und den am Freitag verkürzten Handelsaktivitäten ballen sich die konjunkturellen Datenveröffentlichungen heute, so die Analysten der Helaba.Von Interesse seien auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Diese hätten sich zuletzt erhöht, wenngleich das absolute Niveau noch immer als gering bezeichnet werden müsse. Weitere Anstiege würden jedoch auf einen Schwungverlust am US-Arbeitsmarkt hinweisen. Dies werde zwar nicht erwartet, beobachtet werden müsse es aber in jedem Fall. Solide seien derweil die Konsumstimmung und die Konsumtätigkeit der letzten Zeit. Damit seien die Perspektiven für die privaten Konsumausgaben (PCE) leicht freundlich und die parallel dazu veröffentlichten Deflatoren würden ebenfalls im Plus erwartet. Die Kernrate liege vermutlich unverändert bei +1,7% VJ und damit nur leicht unterhalb des FED-Ziels. Die Gesamt-PCE-Inflation könnte sogar steigen.Die Zahlen sollten die noch immer vorhandene Zinssenkungsfantasie bezüglich der FED nicht forcieren. Auf eine eher abwartende Haltung der Notenbanker um FED-Chef Powell werde wohl auch das Beige Book verweisen. Der turnusgemäße Konjunkturbericht aus den FED-Distrikten werde zwar nur von mäßigem bis moderaten Wachstum künden, Hinweise auf einen rückläufigen Lohn- oder Preisdruck würden die Analysten aber nicht als wahrscheinlich ansehen und so ergebe sich nach Erachten der Analysten zunächst kein Handlungsbedarf. (27.11.2019/ac/a/m)