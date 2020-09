WKN Dufry-Aktie:

Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus.





Basel (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Kuvari Partners LLP reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Dufry AG:Die Shortseller von Kuvari Partners LLP haben ihr Engagement in den Aktien der Dufry AG (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) die Offenlegungsschwelle unterschreiten lassen.Die Finanzprofis von Kuvari Partners LLP mit Sitz in London haben am 11.08.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Dufry AG-Aktien von 0,60% auf 0,58% und am 03.09.2020 noch weiter von 0,58% auf 0,46% abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Dufry AG-Aktien:0,46% Kuvari Partners LLP (11.08.2020)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Dufry AG: mindestens 0,46%.