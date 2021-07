Von der Rekordmarke von 60,27 Euro, auf die das Papier Anfang November 2017 geklettert sei, sei der Kurs damit immer noch meilenweit entfernt. Allerdings betrage der Abstand zum Tief von rund 1,80 Euro in der Finanzkrise 2009 ebenfalls ein gutes Stück. Im laufenden Jahr stehe für die Titel in einem freundlichen Gesamtmarkt lediglich ein Plus von knapp drei Prozent zu Buche. Würden die Analysten recht behalten, dann dürfte die Aktie in den nächsten Wochen weiter Boden gut machen. Mit dem Sprung über das Jahreshoch bei 37,08 Euro würde ein frisches Kaufsignal generiert. (Analyse vom 16.07.2021)



Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie-, Pharma- und holzbearbeitende Industrie. Im Jahr 2018 erzielte er einen Umsatz von 3,87 Mrd. Euro. Im Oktober 2018 hat der Dürr-Konzern das industrielle Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox mit den Marken MEGTEC und Universal übernommen. Seither beschäftigt er über 16.400 Mitarbeiter und verfügt über 108 Standorte in 32 Ländern.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (16.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für den Maschinen- und Anlagenbauer Dürr hätten sich die Perspektiven wieder aufgehellt. Nach einem von der Coronakrise beeinträchtigten Jahr sei es für den MDAX-Konzern aus Baden-Württemberg zuletzt klar besser gelaufen. Die Erholung schreite voran, in der zweiten Jahreshälfte peile Unternehmenschef Ralf Dieter daher auch eine deutliche Umsatzverbesserung an. Immer mehr Analysten würden den Daumen heben.Obwohl es für Dürr bereits in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres wieder aufwärts gegangen sei, habe der Konzern die Pandemie-Folgen deutlich gespürt. Umsatz und Profitabilität seien eingebrochen, auch der Auftragseingang sei abgesackt. Weil Dürr bei den Bestellungen vor allem in der ersten Jahreshälfte 2020 herbe Einbußen habe hinnehmen müssen, habe das Unternehmen auch zum Auftakt des neuen Jahres noch mit den Auswirkungen zu kämpfen gehabt.Denn die Erlöse seien im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum trotz der insgesamt positiven Zahlen zurückgegangen. Dürr habe dies mit dem schwachen Auftragseingang des ersten Halbjahres begründet, der die Erlöse zeitverzögert beeinträchtige.Dürr sei einerseits auf Lackieranlagen für die Autoindustrie spezialisiert, habe aber auch Maschinen für die Möbel- und Holzbauindustrie im Programm. Zuletzt habe der Konzern rund 17.000 Mitarbeiter beschäftigt.Trotzdem blicke Konzernchef Dieter optimistisch nach vorne. Zumal auch das Ergebnis weiterhin von den umgesetzten Effizienzsteigerungen profitieren solle. Dürr habe zum Jahresstart auch von Einsparungen profitiert, die das Unternehmen im Zuge der Krise eingeleitet habe. Zudem hätten dem Maschinen- und Anlagenbauer eine starke Nachfrage im Einzelmaschinengeschäft bei der Konzerntochter Homag, größere Aufträge von Elektrofahrzeug-Herstellern sowie Übernahmen in die Karten gespielt.Mit einem Kursziel von 49 Euro habe die Privatbank Hauck & Aufhäuser den mit Abstand höchsten Wert auf dem Zettel. Ihr Analyst Christian Glowa verweise darauf, dass die Umsätze des Anlagenbauers im ersten Quartal zwar wie erwartet leicht gesunken seien, doch habe sich der Auftragseingang spürbar erholt. Im Bewertungsmodell berücksichtige er nun etwas höhere Finanzausgaben.Mit 43 Euro rufe das Analysehaus Kepler Cheuvreux das zweithöchste Kursziel auf und zeige sich zuversichtlich. Analyst Hans-Joachim Heimbürger attestiere Dürr eine starke Auftragslage, einen grundsoliden Cashflow und eine gute Kostenkontrolle.Heute habe die Baader Bank nachgelegt und die Einschätzung von "add" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 32 auf 42 Euro angehoben. Analyst Peter Rothenaicher habe die Papiere des Anlagenherstellers zudem auf eine Empfehlungsliste genommen. Die Anfang August anstehenden Quartalszahlen dürften von einem soliden Auftragseingang geprägt sein, vor allem bei der Tochter Homag.In Sachen Börsenwert komme Dürr momentan auf eine Marktkapitalisierung von rund 2,4 Milliarden Euro. Damit liege der Maschinen- und Anlagenbauer im MDAX im hinteren Drittel. Etwas mehr als ein Viertel der Anteile würden dem Unternehmer und Manager Heinz Dürr gehören, der in den neunziger Jahren unter anderem Bahnchef gewesen sei. Er sei Enkel des Firmengründers Paul Dürr, der das Unternehmen 1896 gegründet habe. Heinz Dürr sei zwischen 1957 und Ende der 80er Jahre maßgeblich für die Expansion verantwortlich gewesen und habe das Unternehmen 1990 an die Börse gebracht.