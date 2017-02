Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr AG:



Der Dürr-Konzern (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) zählt zu den weltweit führenden Maschinen- und Anlagenbauern. Produkte, Systeme und Services von Dürr ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Rund 65% des Umsatzes entfallen auf das Geschäft mit Automobilherstellern und -zulieferern. Weitere Abnehmerbranchen sind zum Beispiel der Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 92 Standorte in 28 Ländern. Im Jahr 2015 strebt der Konzern mit 14.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,4 bis 3,5 Mrd. Euro an.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt:



- Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie



- Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen



- Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Prüf- und Befülltechnik



- Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik



- Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (24.02.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henning Breiter von Hauck & Aufhäuser:Henning Breiter, Aktienanalyst von Hauck & Aufhäuser, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel und bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF).Der Aktienanalyst halte die negative Kursreaktion auf die Ziele für das laufende Jahr für überzogen. Breiter verweise darauf, dass die Dürr AG für gewöhnlich konservative Ziele setze. Basis für seine Bewertung seien jetzt die Free-Cashflow-Prognosen für 2017/18.Henning Breiter, Aktienanalyst von Hauck & Aufhäuser, hebt in einer aktuellen Dürr-Aktienanalyse das Kursziel von 86 auf 93 Euro an und hält am Votum "buy" fest. (Analyse vom 24.02.2017)