Berlin (www.aktiencheck.de) - Die erste Verhandlungsrunde für die rund 134.000 Beschäftigten der Druckindustrie ist am Montag (17.09.) ergebnislos zu Ende gegangen, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Gleichzeitig warnte der stellvertretende ver.di-Vorsitzende die Arbeitgeberseite vor einem Abbau von Leistungen beim Manteltarifvertrag, der am 31. Oktober 2018 ausläuft. "Vor Planungen, die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern und das Ganze mit dem Wort Veränderung zu verniedlichen, können wir nur warnen", sagte Werneke. Bezeichnungen wie "völlig überholt" oder "verstaubt" seien aus der Arbeitgeber-Agitationskiste und hätten in Tarifverhandlungen nichts zu suchen.Die zweite Verhandlungsrunde mit dem Bundesverband Druck und Medien findet am 27. September 2018 in Berlin statt. Die Friedenspflicht in der Druckindustrie endet am 30. September 2018. (Pressemitteilung vom 17.08.2018) (18.09.2018/ac/a/m)